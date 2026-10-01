Открытый разговор о мышлении — о том, как оно помогает взаимодействовать с миром, осмыслять происходящее и выстраивать отношения с другими. На встрече обсудят, требует ли мышление усилий или любая мысль уже предполагает работу ума. Поговорят о доверии к собственным суждениям: как отличить предрассудок от обоснованной позиции и откуда берутся понятия, которыми мы пользуемся. Обратятся и к тому, как мышление меняется при взаимодействии с другими людьми, цифровыми инструментами и физической средой. Наконец, попробуют разобраться, зачем человеку мыслить и что это значит сегодня. Разговор поможет взглянуть на собственные мыслительные привычки, заметить ограничения своих рассуждений и поискать новые способы осмысления мира. Формат встречи: – Знакомство в неформальной обстановке. Участникам предложат общую задачу: сформулировать вопросы о мышлении, которые станут отправной точкой для дальнейшего диалога. – Панельная дискуссия с резидентами философского клуба Quercus. Участники смогут получить ответы на некоторые вопросы, а другие — сформулировать точнее. – Общее обсуждение, во время которого можно будет продолжить содержательный разговор, узнать альтернативные точки зрения и подумать, как с ними взаимодействовать. Участники обсуждения: Александр Ветушинский — философ, автор книг «Во имя материи: критические и метафизические исследования», «Игродром: что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре» и «Стройка века: философское осмысление Minecraft». Наталья Липкина — политический философ, медиатор и переговорщик. Исследует природу конфликта и войны, работает с конфликтами на практике. Тарас Пащенко — философ, преподаватель критического мышления, логики и аргументации, соавтор книги «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни». Модератор — Евгений Цуркан, философ, кандидат философских наук, старший преподаватель философского факультета МГУ, соведущий «Подкаста о философии», автор книги «Философия 2.0: невыдуманные истории о философии и людях».