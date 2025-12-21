ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Чтецкий вечер: «Чудо»

Галерея «Пташок» (точный адрес ты узнаешь после регистрации)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В преддверии Нового года книжный клуб Liberami совместно с просветительским проектом Fata Libris приглашает тебя присоединиться к чтецкому вечеру на тему «Чудо». Будут читать и обсуждать, как чувство чудесного отражено в литературе и в самих участниках. В антракте будет возможность пообщаться за чаем. Ты можешь прийти в качестве слушателя или, если у тебя есть любимый литературный эпизод или рассказ, выражающий «Чудо» (в широком смысле), который ты хотел бы зачитать (2-7 мин.) и поделиться своими впечатлениями, записаться в качестве участника. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста