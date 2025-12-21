В преддверии Нового года книжный клуб Liberami совместно с просветительским проектом Fata Libris приглашает тебя присоединиться к чтецкому вечеру на тему «Чудо». Будут читать и обсуждать, как чувство чудесного отражено в литературе и в самих участниках. В антракте будет возможность пообщаться за чаем. Ты можешь прийти в качестве слушателя или, если у тебя есть любимый литературный эпизод или рассказ, выражающий «Чудо» (в широком смысле), который ты хотел бы зачитать (2-7 мин.) и поделиться своими впечатлениями, записаться в качестве участника. Количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.