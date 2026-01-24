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Чтение с собаками

ТРЦ Щёлковский, книжный магазин «Читай-город», Щёлковское шоссе, 75

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Самые милые слушатели в мире ждут своих чтецов. Представь: ты читаешь книгу, а напротив, положив голову на лапы, тебя внимательно слушает пушистый друг. Не перебивает, не поправляет, а только смотрит преданными глазами и мотает хвостом от восторга. Всё это возможно на «Чтении с собаками». Это больше, чем чтение. Это — терапия добротой, шаг к уверенности и море улыбок.

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