Самые милые слушатели в мире ждут своих чтецов. Представь: ты читаешь книгу, а напротив, положив голову на лапы, тебя внимательно слушает пушистый друг. Не перебивает, не поправляет, а только смотрит преданными глазами и мотает хвостом от восторга. Всё это возможно на «Чтении с собаками». Это больше, чем чтение. Это — терапия добротой, шаг к уверенности и море улыбок.