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Про событие
Живой рождественский джаз на панорамной крыше в компании джазовой звезды Gabriel Bhiggest и его бэнда. Ребята привезут с собой настоящий дух рождества, ведь в программе вечера прозвучат самые известные рождественские песни, такие как White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Let It Snow, Someday My Prince Will Come и многие другие хиты, которые создадут то самое волшебное настроение, которого ты так ждёшь от этой зимы.
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