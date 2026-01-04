Живой рождественский джаз на панорамной крыше в компании джазовой звезды Gabriel Bhiggest и его бэнда. Ребята привезут с собой настоящий дух рождества, ведь в программе вечера прозвучат самые известные рождественские песни, такие как White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Let It Snow, Someday My Prince Will Come и многие другие хиты, которые создадут то самое волшебное настроение, которого ты так ждёшь от этой зимы.