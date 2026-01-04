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Christmas Jazz: концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest & Motown Band

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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Завершение:

от 1800₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Живой рождественский джаз на панорамной крыше в компании джазовой звезды Gabriel Bhiggest и его бэнда. Ребята привезут с собой настоящий дух рождества, ведь в программе вечера прозвучат самые известные рождественские песни, такие как White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Let It Snow, Someday My Prince Will Come и многие другие хиты, которые создадут то самое волшебное настроение, которого ты так ждёшь от этой зимы.

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