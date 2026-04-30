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Children of Bodom

Свобода (Малый зал), Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала. Концерт, где в память об Алекси Лайхо уже знакомые тебе коллектив Cover of Bodom и кавер-бригада Hate Crew Angels исполнят полюбившиеся тебе хиты легенд финского мелодэта.

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