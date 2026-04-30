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Концерты
Про событие
Музыка в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала. Концерт, где в память об Алекси Лайхо уже знакомые тебе коллектив Cover of Bodom и кавер-бригада Hate Crew Angels исполнят полюбившиеся тебе хиты легенд финского мелодэта.
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