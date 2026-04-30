Музыка в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала. Концерт, где в память об Алекси Лайхо уже знакомые тебе коллектив Cover of Bodom и кавер-бригада Hate Crew Angels исполнят полюбившиеся тебе хиты легенд финского мелодэта.