Спектакль, созданный Ильей Леоновым, представляет собой часовой разговор четырёх женщин, которые делятся своими мыслями о жизни, мужчинах, сексе и женской доле. Основная тема заключается в сложности бытия женщиной, в частности из-за постоянной необходимости взаимодействовать с мужчинами. Действие разворачивается в пабе, где режиссёр наблюдал за разговорами женщин, их эмоциями, расставаниями и драмами, что стало основой для пьесы. Герои спектакля откровенно обсуждают свои переживания, иногда используя нецензурную лексику, а также прибегают к алкоголю, что символизирует дружбу и поддержку. Женщины делятся своими мнениями о психотерапии, а зрители могут подслушивать их разговоры, создавая ощущение интимности и глубины обсуждаемых тем. Спектакль призывает зрителей выпивать, смеяться, грустить и размышлять о важных вещах рядом с героями. В постановке присутствует нецензурная лексика.