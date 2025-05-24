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Чик Ток

Abbey Players
ул. Новый Арбат, 5

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли
Еда

Про событие

Спектакль, созданный Ильей Леоновым, представляет собой часовой разговор четырёх женщин, которые делятся своими мыслями о жизни, мужчинах, сексе и женской доле. Основная тема заключается в сложности бытия женщиной, в частности из-за постоянной необходимости взаимодействовать с мужчинами. Действие разворачивается в пабе, где режиссёр наблюдал за разговорами женщин, их эмоциями, расставаниями и драмами, что стало основой для пьесы. Герои спектакля откровенно обсуждают свои переживания, иногда используя нецензурную лексику, а также прибегают к алкоголю, что символизирует дружбу и поддержку. Женщины делятся своими мнениями о психотерапии, а зрители могут подслушивать их разговоры, создавая ощущение интимности и глубины обсуждаемых тем. Спектакль призывает зрителей выпивать, смеяться, грустить и размышлять о важных вещах рядом с героями. В постановке присутствует нецензурная лексика.

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