Приготовишь четыре соуса: голландез, гуакамоле, турецкое масло и шакшуку (да, это тоже соус!). Разберёшь технику каждого из них: от водяной бани до тушения, и заодно узнаешь, почему «голландский» соус придумали вовсе не в Голландии. А в самом финале соберёшь тарелку «Томатной шакшуки». В программе: – Велком и теория: секрет соуса, который не расслаивается – Голландез: самый капризный соус на кухне – научишься не упускать момент для идеальной эмульсии – Турецкое масло: будешь учиться настаивать специи так, чтобы масло забрало их цвет и аромат – Гуакамоле: научишься находить тот самый баланс кислоты и соли – Шакшука: разберёшься, как вкус собирается временем, а не количеством ингредиентов – Финал: соберёшь тарелку томатной шакшуки. А после мастер-класса ты заберёшь с собой: – Голландез (100 г) – Гуакамоле (100 г) – Электронную памятку с рецептами и формулами