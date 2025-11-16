Chess Brunch — это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся частью стиля и общения. Лёгкое обучение, вдохновляющая атмосфера ресторана и новые знакомства — всё, чтобы провести время со вкусом и смыслом. Шахматы — игра, которая развивает стратегическое мышление, помогает видеть несколько шагов вперёд и лучше понимать себя Даже если ты никогда не держал фигуры в руках — ты сможешь сыграть свою первую красивую партию в атмосферном ресторане и в компании единомышленников. Что тебя ждёт? Новичкам: • обучение основам шахмат в лёгком формате • возможность сыграть первую партию в комфортной обстановке Умеющим играть: • партии с участниками своего уровня • роль наставника для новичков — прокачка лидерства и уверенности • осознание своих стратегий на шахматном поле и в жизни Помимо шахмат: • вдохновляющая атмосфера стильного ресторана; • нетворкинг и новые полезные знакомства; • фото- и видеосъёмка — эстетичный контент с шахматами сейчас популярен, у тебя останутся красивые кадры. Для кого: Для мужчин и женщин — эстетов, предпринимателей и всех, кому интересно провести время с пользой, вкусом и лёгкостью. Дресс-код: Intellectual Chic — утончённые, стильные образы с легким интеллектуальным акцентом.