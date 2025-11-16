ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Chess Brunch Patriki

улица Спиридоновка, 25/20с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Chess Brunch — это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся частью стиля и общения. Лёгкое обучение, вдохновляющая атмосфера ресторана и новые знакомства — всё, чтобы провести время со вкусом и смыслом. Шахматы — игра, которая развивает стратегическое мышление, помогает видеть несколько шагов вперёд и лучше понимать себя Даже если ты никогда не держал фигуры в руках — ты сможешь сыграть свою первую красивую партию в атмосферном ресторане и в компании единомышленников. Что тебя ждёт? Новичкам: • обучение основам шахмат в лёгком формате • возможность сыграть первую партию в комфортной обстановке Умеющим играть: • партии с участниками своего уровня • роль наставника для новичков — прокачка лидерства и уверенности • осознание своих стратегий на шахматном поле и в жизни Помимо шахмат: • вдохновляющая атмосфера стильного ресторана; • нетворкинг и новые полезные знакомства; • фото- и видеосъёмка — эстетичный контент с шахматами сейчас популярен, у тебя останутся красивые кадры. Для кого: Для мужчин и женщин — эстетов, предпринимателей и всех, кому интересно провести время с пользой, вкусом и лёгкостью. Дресс-код: Intellectual Chic — утончённые, стильные образы с легким интеллектуальным акцентом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста