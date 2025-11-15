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Chess brunch: интеллектуальный бранч в ресторане

Nobo, Новослободская улица, 24Ас3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Здесь шахматы становятся частью стильного и осмысленного отдыха. Что тебя ждёт: — обучение основам шахмат в лёгком формате; — возможность сыграть первую партию в комфортной обстановке; — нетворкинг и новые знакомства; — вдохновляющая беседа на интересные темы; — фото- и видеосъёмка. Для кого: для тех, кому интересно провести время с умом, вкусом и лёгкостью. Дресс-код: Intellectual Chic — утончённые, стильные образы с интеллектуальным акцентом. Ведущая: Светлана — создатель проекта «Шахматы в ресторане». Стоимость участия: 1000 рублей + заказ по меню от 1500 рублей. Продолжительность: 2–3 часа.

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