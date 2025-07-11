Танцевальный сайбер-рок, проникновенные баллады, гитарные рифы и низкий бас с примесью электронных звуков заставят тебя выпустить внутреннего зверя наружу. Рок-группа из Москвы, пропитанная бешеным музыкальным характером и стадионной энергией. Они — финалисты международного конкурса Hard Rock Rising от России. Солист группы — Андрей Белецкий, — полуфиналист Голоса 13, состоит в команде Антона Беляева (Therr Maitz), полуфиналист Новой Фабрики Звёзд на МУЗ тв, главный голос стадионного шоу МЕГАРОК. Коктейль вечера «Красный листопад»