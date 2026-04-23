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Чернобыль: схватка с неизвестностью

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

История Чернобыля — это не только трагедия, но и величайший урок инженерной мысли, человеческого мужества и научной самокритики. Её давно пора вытащить из-под стеклянного колпака стереотипных ужасов. Настало время поговорить об этом как взрослые умные люди. С иронией и цинизмом. Разберёшь, как эксперимент, который должен был повысить качество работы, привёл к глобальной катастрофе. На нашей лекции: — Без формул, зато с аналогиями, понятными даже гуманитариям, разберёшь, как вообще работали советские АЭС в 80-х годах XX века и почему реактор РБМК — словно самовар без крышки. — Уточнишь: почему произошла авария и можно ли было её предотвратить? — Ликвидаторы: кто эти люди, которые пошли туда? Как они спасли Европу и часть страны от страшных последствий? Какую цену им пришлось заплатить? — Уроки на будущее: как Чернобыль изменил атомную энергетику во всём мире. Благодаря ему АЭС стали безопаснее. Жаль, что наглядное пособие стоило так дорого. Уважение к ликвидаторам и жертвам аварии — обязательно. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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