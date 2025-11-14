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Черная пурга

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 4300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Главный герой «Черной пурги», 40-летний (плюс-минус) командировочный Свердлов застрял в Норильске. Он не любит музеи, а приходится идти в краеведческий – там, где «настоящее, а не китайское, чучело чернобурой лисицы» и уставший музейный работник. Время застывает, рейс в Москву отменяется, потому что медведь перегрыз кабель, а в городе ждут черную пургу. «Черная пурга» – это русский абсурд, в котором живое и мертвое перепутаны с любовью, водкой и заблудившимися медведями. Все, как в красивом черном сне.

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