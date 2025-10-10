Москва станет эпицентром тёмного ритуала — в звуке, в темпе, в намерении. В стенах клуба развернётся нечто большее, чем просто концерт — это будет погружение в бездну магической мистерии. Behrosth— жрецы колдовского Magick Metal возвращаются в столицу с древним обрядом, где каждый звук становится частью ритуального акта. В этот вечер сольются воедино древние формулы, чёрные тексты и мощь заклинательного звука. Behrosth не играют музыку — они чертят круг. Ведьмин прах — соратники в тумане, тьме и заклинаниях присоединятся к дуальному таинству: два культа, две грани тьмы, две стихии — одна черная алхимия. Городские огни померкнут перед сиянием истинного мистического саундскейпа. Это будет ночь, когда сама тьма оживёт в ритме древних заклинаний.