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Черная Миля: Behrosth | Ведьмин Прах

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2800₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Москва станет эпицентром тёмного ритуала — в звуке, в темпе, в намерении. В стенах клуба развернётся нечто большее, чем просто концерт — это будет погружение в бездну магической мистерии. Behrosth— жрецы колдовского Magick Metal возвращаются в столицу с древним обрядом, где каждый звук становится частью ритуального акта. В этот вечер сольются воедино древние формулы, чёрные тексты и мощь заклинательного звука. Behrosth не играют музыку — они чертят круг. Ведьмин прах — соратники в тумане, тьме и заклинаниях присоединятся к дуальному таинству: два культа, две грани тьмы, две стихии — одна черная алхимия. Городские огни померкнут перед сиянием истинного мистического саундскейпа. Это будет ночь, когда сама тьма оживёт в ритме древних заклинаний.

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