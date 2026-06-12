Выставка выпускников и преподавателей направления «Иллюстрация и визуальный язык». В основе идеи выставки — лес как метафора жизненного пути. Идти через лес или в обход? Своей дорогой, ранее нехоженой, либо по чужой, но проторенной тропке, продираясь через заросли крапивы или через ручьи вброд? По поляне или краем, где посветлее да побезопаснее? Лес предстает как пространство преодоления собственных страхов, устаревших правил и тяжёлых обстоятельств. Эта борьба не обязательно связана со страданием — она также даёт возможность испытать собственные силы и волю, проверить себя, пойти навстречу неизвестному и выйти за пределы привычного. Лес — своего рода лабиринт, только реальнее, только ближе, а точнее, совсем-совсем рядом. До него рукой подать каждому. График работы: вт–вс с 12:00 до 20:00 пн — выходной