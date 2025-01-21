Театрализованный концерт для взрослых и уставших людей по стихам и переводам Самуила Маршака. Создатели спектакля решили, что современному зрителю нужен не только серьезный диалог, основанный на классических и современных пьесах, но и неожиданный праздничный спектакль-концерт, возвращающий человека в его детские воспоминания, отражающиеся в его взрослом, то есть серьезном, взгляде на жизнь. Концерт «Чепуха» поднимает давно знакомые взрослые темы и переносит их в форму радостной детской игры, напоминая человеку, что жизнь ему дана, как дар, и только в наших руках «в музыку преобразить шум». Промокод ВПРАКТИКУМ на 10%.