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  1. Москва
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Чепуха

Страстной бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Театрализованный концерт для взрослых и уставших людей по стихам и переводам Самуила Маршака. Создатели спектакля решили, что современному зрителю нужен не только серьезный диалог, основанный на классических и современных пьесах, но и неожиданный праздничный спектакль-концерт, возвращающий человека в его детские воспоминания, отражающиеся в его взрослом, то есть серьезном, взгляде на жизнь. Концерт «Чепуха» поднимает давно знакомые взрослые темы и переносит их в форму радостной детской игры, напоминая человеку, что жизнь ему дана, как дар, и только в наших руках «в музыку преобразить шум». Промокод ВПРАКТИКУМ на 10%.

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