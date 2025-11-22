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Чемпионат по современным танцам «Fame Your Choreo»

ДК им. Горбунова, Новозаводская улица, 27

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Интернациональный чемпионат по современной хореографии. Площадка объединяет представителей всех танцевальных направлений и всех возрастов, открывая возможности для обмена опытом между танцевальными школами России, стран СНГ и Европы. Ты сможешь оказаться в атмосфере любимых фильмов про танцы и стать частью танцевальной культуры. Как всегда зрителей ждёт множество ярких выступлений и творческих шедевров. Судейская коллегия состоит из настоящих профессионалов, среди которых Тоха Андреев, Ада Ninja, Сергей STK, Никита Мусатов, Эмиль Даливалов, Polly Oricci и Nix1one. Они с нетерпением ждут встречи с каждым участником и возможности оценить их выступления. Программа чемпионата: 22 ноября — Start Division — день выступлений детей и начинающих танцоров 23 ноября — Profi Division— перформансы от профессиональных танцоров, которые выходят на сцену уже не первый год

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