Интернациональный чемпионат по современной хореографии. Площадка объединяет представителей всех танцевальных направлений и всех возрастов, открывая возможности для обмена опытом между танцевальными школами России, стран СНГ и Европы. Ты сможешь оказаться в атмосфере любимых фильмов про танцы и стать частью танцевальной культуры. Как всегда зрителей ждёт множество ярких выступлений и творческих шедевров. Судейская коллегия состоит из настоящих профессионалов, среди которых Тоха Андреев, Ада Ninja, Сергей STK, Никита Мусатов, Эмиль Даливалов, Polly Oricci и Nix1one. Они с нетерпением ждут встречи с каждым участником и возможности оценить их выступления. Программа чемпионата: 22 ноября — Start Division — день выступлений детей и начинающих танцоров 23 ноября — Profi Division— перформансы от профессиональных танцоров, которые выходят на сцену уже не первый год