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Чемодан

Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мистическое исследование. Женщина приглашает свою незамужнюю подругу на обед и показывает ей старый чемодан с ржавыми замками. Её тревожат странные звуки, которые доносятся изнутри. Чемодан принадлежит её супругу, который отказывается его открывать. Что находится внутри — тайна. «Пьеса «Чемодан» Кобо Абэ исследует человека, сознание которого навсегда изменилось под влиянием событий первой половины 20 века в Японии. Мы наблюдаем за семейным бытом и конфликтом двух давних подруг, но на неделе погружаемся в вопросы культурных ценностей и травмы целого поколения. Спектакль о масках, которые мы носим в повседневной жизни и о том, что скрывается под ними. Сможем ли мы перестать поддерживать наш социальный аватар, обретя собственную отличную от навязанного обществом идентичность? Вопрос, который мы исследуем и пытаемся на него ответить» — режиссер Наталья Смирнова. Режиссер — Наталья Смирнова. Продюсер — Илья Зуев. Помощник режиссера — Наталья Виктория Росельо Кесада. Актеры — Надежда Супрун, Валерия Бельцевич, Дмитрий Емельянов. Композитор — Дмитрий Емельянов. Художник — Анастасия Миткалева. Сценический бой — Кристина Гаспарян.

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