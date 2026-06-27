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Человек, который принял жену за шляпу

Театр им. Вл. Маяковского. Сцена на Сретенке
Пушкарев пер., 21

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу», основанной на историях его пациентов. Театр Маяковского первым инсценировал книгу Оливера Сакса в России, чтобы рассказать о людях, пытающихся побороть разнообразные парадоксальные отклонения. Среди героев этих историй: парень с синдромом Туретта, затихающим только в тот момент, когда он начинает отбивать бешеный ритм на барабанах, старушка, в чьей голове ни на секунду не затихает музыка. Создатели спектакля с помощью медиатехнологий, экзотических музыкальных инструментов и деликатного юмора исследуют отклонение как откровение, изменения в работе мозга – как открытие неведомых в обычной жизни путей. Продолжительность: 2 часа 40 минут с антрактом

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