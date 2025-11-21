«Человек-слон» основан на реальной истории Джозефа Меррика, описанной в двух исследованиях его жизни (при разработке картины Линч работал с обеими книгами). Режиссер создает подробный и объемный образ героя, но по-своему интерпретирует некоторые принципиально важные для него образные нюансы биографии. Например, многие историки полагают, что причиной нестандартной внешности Меррика была болезнь, а не символический факт затаптывания его беременной матери цирковым слоном. Фильм оказался первым общепризнанным успехом в карьере Линча. Помимо критического и коммерческого триумфа, «Человек-слон» удостоился восьми номинаций на премию Оскар. А у самого Линча на волне успеха появилась возможность экранизировать «Дюну», неудача которой стала решающим моментом в фильмографии режиссера, кардинально изменившим его видение и философию. «Человек-слон» — пронзительная монохромная мелодрама о человеческой природе и ее бессмертии. Не пропустите эту искусную картину, отмеченную великолепной игрой Джона Херта и Энтони Хопкинса. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. 1980, 125 мин., драма, биография, США, Великобритания, 18+ Режиссер: Дэвид Линч