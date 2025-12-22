Человек из Подольска. Серёжа очень тупой
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
6000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Абсурдная инсталляция об абсурдной современности и современном человеке. Действие спектакля происходит сразу в двух залах, и зритель сам может выбрать порядок просмотра. Спектакль рассказывает о сложноподчиненной непредсказуемой реальности, в которой герою приходится отказаться от привычного взгляда на вещи, пересмотреть шаблонное восприятие своей жизни и повседневности. Прессинг обстоятельств, экстремальные ситуации, чувство незащищенности прерывают мирный ход обычных будней, заставляют героя вступать в иную по качеству коммуникацию с реальностью.
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