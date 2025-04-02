Кинопросмотр проходит совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: Старик, зарабатывающий на жизнь продажей бамбука, как-то раз находит в бамбуковом лесу маленькую девочку размером с палец, которая оказывается принцессой по имени Кагуя. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».