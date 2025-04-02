Чайная церемония + кинопоказ «Сказание о принцессе Кагуя» (2013)
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Кинопросмотр проходит совместно с дегустацией китайского чая. О фильме: Старик, зарабатывающий на жизнь продажей бамбука, как-то раз находит в бамбуковом лесу маленькую девочку размером с палец, которая оказывается принцессой по имени Кагуя. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
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