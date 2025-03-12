О фильме: Ирландия, 1650 год. Вокруг города Килкенни идёт вырубка лесов, участились случаи нападения волков, поэтому вызванному из Англии охотнику приказано истребить хищников. Несмотря на строгий запрет отца, дочь охотника Робин не может усидеть дома и, желая помочь, пробирается в лесную чащу, где сталкивается со странной девочкой Мейв. Вскоре с Робин произойдёт удивительное событие, благодаря чему она узнает много интересного об ирландских лесах и о самой себе. Кинопросмотр проходит совместно с дегустацией китайского чая. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».