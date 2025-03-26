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Чайная церемония + кинопоказ «Добытчица» (2017)

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: После ареста главы семейства в афганской семье остались только женщины, не считая годовалого мальчика. Поскольку в этой стране женщина не имеет права находиться на улице без сопровождения мужа или отца, юная Парвана остригает волосы и переодевается мальчиком, чтобы не дать семье умереть с голоду. Кинопросмотр проходит совместно с дегустацией китайского чая. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».

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