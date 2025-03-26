Чайная церемония + кинопоказ «Добытчица» (2017)
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: После ареста главы семейства в афганской семье остались только женщины, не считая годовалого мальчика. Поскольку в этой стране женщина не имеет права находиться на улице без сопровождения мужа или отца, юная Парвана остригает волосы и переодевается мальчиком, чтобы не дать семье умереть с голоду. Кинопросмотр проходит совместно с дегустацией китайского чая. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи