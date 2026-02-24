Тебя ждёт погружение в чайную культуру и философию Востока, а также дружеские беседы в ламповой атмосфере. Насладишься удивительно ароматными и согревающими чаями, понаблюдаешь, как они раскрывается от пролива к проливу. В программе множество сортов красного чая, пуэров и тёмных улунов из различных провинций Китая. Помещение наполнится уютными древесными, цветочными и фруктовыми ароматами. Для записи пиши организатору в лс.