Чайная церемония. Дегустация тёмных сортов китайского чая
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Тебя ждёт погружение в чайную культуру и философию Востока, а также дружеские беседы в ламповой атмосфере. Насладишься удивительно ароматными и согревающими чаями, понаблюдаешь, как они раскрывается от пролива к проливу. В программе множество сортов красного чая, пуэров и тёмных улунов из различных провинций Китая. Помещение наполнится уютными древесными, цветочными и фруктовыми ароматами. Для записи пиши организатору в лс.
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