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Чайная лекция по карело-финской мифологии

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

За окном холода и хмурые лица, а у здесь тёплые чаи и приятная компания. Communitea зовёт тебя на новую чайную лекцию, на этот раз посвящённую близкой по духу, но новой для многих и необычной мифологии. Здесь ты сможешь насладиться чудесным вкусном китайских чаев, а также узнать о великих богах, создавших северный мир, о молодой старухе, которая правит иными землями, о том, зачем отдавать пауку выпавшие зубы, и почему нельзя убивать лягушек. Мир духов и северных сказаний зовёт в волшебный эпос «Калевалы», что сделает грядущий снежный пейзаж полным магии и таинственных чудных созданий. Запись и предоплата (100 рублей) у Юлии https://vk.com/id424584640

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