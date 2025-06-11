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Чайная дегустация в Особняке мистера Т.

Tangiers Lounge, проспект Андропова, 10

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

На дегустации ты сможешь попробовать редкие пуэры, улуны и габа с чайным сомелье в винтажной атмосфере лаунжа в стиле старого английского особняка. Ты попробуешь пуэры 2014 и 2016 года, погрузишься в историю чайных листов и узнаешь, чем уникален чай габа. На велком — пиалка одного из 3 редких чаев. Бронь на сайте по кнопке «Купить билет».

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