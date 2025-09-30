Чайная альтернатива: улуны
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Приходи на чайную дегустацию и открой для себя многообразие китайских и тайваньских улунов. Улуны — целая вселенная вкусов и ароматов от травяных и сливочных до древесных и кондитерских. Приходи присоединиться к путешествию по утёсам Китая и горам Тайваня, чтобы лучше разобраться в тонкостях улунного разнообразия. Узнаешь, как география и сезон сбора влияет на вкус готового чая и что чувствуют чайные мастера, когда их просят «чай, чтобы вштырило». Тебя ждёт: — Дегустация пяти улунов из разных провинций Китая и Тайваня. — Игра-тренировка чайной сенсорики с эфирными маслами, чтобы научиться точнее распознавать нотки в чае. — Ведущий — практикующий чайный мастер с трёхлетним стажем, лично посещавший плантации. Места строго ограничены. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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