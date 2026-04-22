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Чагин

Современник. Другая сцена
Чистопрудный бульвар, 19с1

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль с глубоким погружением в роман современного классика Евгения Водолазкина насыщен динамикой и тонким юмором. Идея постановки этого текста родилась у режиссёра Сергея Тонышева в рамках лаборатории «Хочу как О. Н.». А тандем модного автора и многообещающего режиссёра — это сама суть философии «Современника». Есть воспоминания, которые бережно хранишь в сердце, а есть то, что хочется навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но Исидору Чагину это недоступно: наделённый уникальной способностью запоминать абсолютно всё, он невольно оказывается заложником собственной памяти. Как распорядиться своим даром, казалось бы, обыкновенному человеку со скучной работой, типовой квартирой, ничем не примечательной жизнью и не предать себя и своих близких? Ведь дар на самом деле есть у каждого, а вот использовать его во благо умеют далеко не все. Продолжительность: 3 часа 55 минут с 2 антрактами.

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