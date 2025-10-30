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Ча-ча-Чайнатаун

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

История о 92-летней танцовщице, звезде бурлеска и бывшей владелице знаменитого ночного клуба «Forbidden City» в Сан-Франциско. Вместе с танцевальной труппой-кабаре она отправляется в тур по США, Кубе и Китаю, открывая для себя и зрителей путь к глубокому пониманию собственной идентичности и китайско-американских культурных связей. (награда «Лучший фильм» и приз зрительских симпатий Третьего китайского кинофестиваля MINT, участник многих фестивалей). В оригинале с субтитрами. 2024, 85 мин., документальный, Китай, 16+ Режиссер: Лука Юаньюань Ян

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