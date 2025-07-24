ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Canto Ostinato в версии для ансамбля перкуссионистов

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Андрей Волосовский и его Moscow Percussion Ensemble исполнят Canto Ostinato — самое известное сочинение голландского композитора-авангардиста Симеона тен Хольта. В прошлом году это гипнотическое исполнение, требующее от музыкантов предельной концентрации, уже завораживало слушателей в московском «Зарядье», Псковской крепости и Кидекше. Симеон тен Хольт — один из главных нидерландских композиторов XX века. Он учился у модерниста Якоба ван Домселаара, который был близок с Питом Мондрианом и состоял в движении «Де Стейл» (De Stijl). Идеалы этого художественного направления — эстетическая чистота, рационализм и динамика — нашли отражение и в творчестве самого тен Хольта. Он экспериментировал с электронной музыкой и групповой импровизацией, застал смелые опыты европейских, русских и американских авангардистов. Но определяющим для стиля тен Хольта стал минимализм, причем в наиболее строгом и концептуальном изводе. Тен Хольт писал музыку, основанную на повторении звуковых фрагментов. В ней простые звуковые паттерны сменяют друг друга, складываясь в сложную структуру, чем-то напоминающую ДНК. На этих же принципах основано главное произведение тен Хольта — Canto Ostinato, написанное в 1976 году. Это название можно перевести как «Упорная песнь» или «Остинатная песнь». Canto Ostinato не имеет фиксированной формы: количество музыкантов и продолжительность исполнения могут варьироваться от полутора часов до целого дня. Произведение состоит из более чем ста музыкальных модулей, которые должны исполняться в определенной последовательности и могут усложняться в зависимости от числа музыкантов. Их взаимодействие на сцене чем-то напоминает игру в конструктор времени или скоростные маневры на пути в бесконечность. Варьирование этих звуковых структур способно погрузить слушателей в почти трансовое состояние.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста