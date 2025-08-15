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Концерты
Про событие
Вечеринка на самом большом теплоходе в России. На сцене теплохода тебя ждут самые яркие артисты Москвы и профессиональные музыканты, которые исполнят самые знаменитые и любимые хиты любимые российской и мировой эстрады под которые просто не возможно усидеть на месте. Красивые виды Москвы и Москвы-реки, романтическая луна и вечернее небо не оставят никого равнодушными подарят незабываемые впечатления гостям теплохода. Теплоход имеет две палубы закрытую и открытую. Концерт проходит на закрытой палубе, поэтому не страшна любая непогода. Зрители уютно располагаются за столиками. Работает бар, кухня, обслуживание столиков.
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