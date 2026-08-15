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Про событие
Фестиваль от московского комьюнити Бюро, на котором посетителей ждут авторские вещи от локальных брендов, мастер-классы, шахматный турнир, музыкальная программа и различные зоны с подарками от партнёров. Что ждёт гостей? Зона шоппинга — сам маркет, на котором гости по традиции смогут найти одежду, аксессуары, украшения, элементы декора, товары для животных, виниловые пластинки и многое другое. В рамках мероприятия свои авторские товары представят более 120 локальных брендов. Зона мастер-классов от талантливых экспертов, в которых все гости смогут поучаствовать по предварительной записи. Посетителей ждут разнообразные творческие занятия. Мастер-класс по созданию сумочки для телефона в технике макраме от брендов Spleteno и My Woolens: участники познакомятся с основами плетения макраме и создадут собственную стильную сумочку, которая станет любимым аксессуаром этого лета. Мастер-класс по созданию свечи «Летний урожай» от студии ART&CO: гости создадут ароматную свечу, которая выглядит как настоящий ящик со свежесобранными ягодами и заберут домой кусочек самого вкусного лета. Мастер-класс по созданию аксессуаров из спрессованных полиэтиленовых пакетов: на занятии можно будет выбрать текстурированный лист из спрессованных пакетов, перенести на него выкройку и собрать аксессуар на кнопках: кошелек-кардхолдер или очечник-косметичку. Мастер-классы по изготовлению кокошников и других аксессуаров от дизайнера Вики Рюшки: участники будут создавать трендовый аксессуар с любовью к традициям (кокошник) или апсайкл-украшение — чокер-розу и брошь из ткани. Мастер-класс по масляной живописи «Облако радости»: гости будут рисовать гортензию под руководством мастера и заберут готовую картину с собой. Шахматный турнир совместно Rep Chess Rep Chess (Репчес) — это одно из крупнейших и активных шахматных сообществ в России, которое занимается организацией турниров, обучением и популяризацией шахмат. Команда проводит более 1200 мероприятий в год в более чем 14 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и другие города. Участие бесплатно и для всех желающих. Зона хип-хоп вечеринки. Помимо шоппинга, турнира и мастер-классов, посетителей Бюро Маркет Фест, по традиции, ждёт хорошая музыка, вкусная еда, различные фотозоны и другие активности на свежем воздухе. Оба дня музыкальную программу будет курировать радио STUDIO 21: ребята подготовят специальные диджей-сеты и собранные плейлисты от своих резидентов. Также поддержку окажут и локальные диджеи комьюнити БЮРО. А ещё на фестивале гостей ждёт целая релакс-зона от студии «Кушетка», в которой всем желающим будут бесплатно делать массаж шейно-воротникового отдела. Помимо всего прочего, к фестивалю присоединятся и благотворительные проекты: «Добрые дела» — фонд помощи детям и семьям в трудной ситуации, «Школа профессий», помогающая трудоустройству нейроотличных людей и инклюзивное кафе «Разные Зерна». Узнать подробнее о фестивале, записаться на мастер-классы, и найти полный тайминг события можно тут: https://xn--80abntilndu6i.xn--p1ai/ 15-16 августа с 10:00 до 22:00
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