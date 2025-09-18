Лекция-диалог. Наша жизнь наполнена постоянными выборами — от простых и обыденных до сложных и судьбоносных. Человек не всегда осознаёт, как и что выбирает, часто полагаясь на судьбу, интуицию или советы окружающих. Однако осознание того, что у него есть возможность выбора, дарит чувство свободы и значимости. На лекции у тебя будет возможность поразмышлять и постараться ответить на важные вопросы: — Действительно ли мы сами принимаем решения? — Кто принимает выбор: чувства или разум? — Что мы понимаем под «правильным выбором»? — Как действовать, когда выбор кажется невозможным? Лектор: Константин Думчев. Более 20 лет преподаёт в философской школе «Новый Акрополь» курс философии, истории религии и символизма культур. Специализируется на античной философии. Любит читать первоисточники и путешествовать в разные точки мира. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.