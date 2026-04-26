Приходи на встречу в воскресенье, чтобы познакомиться с новыми людьми и найти друзей по интересам. В программе: — Знакомство с каждым участником в формате быстрых знакомств — Карточки с вопросами, которые помогут быстро найти общие интересы с новыми людьми — Совместное заполнение анкеты для друзей, почти как в детстве ;) — Общий чат после встречи, который остаётся с тобой навсегда 1200р. /1100р. если приходишь с другом (включён депозит 600р. на вкусности в кофейне) Запись в ТГ