Это место стало свидетелем одной из самых сложных и страшных страниц истории нашей страны — периода Большого террора. Об этом времени тяжело, но обязательно нужно говорить, чтобы такое никогда не повторилось. А ещё — чтобы сохранить память о тех, кто был здесь расстрелян и захоронен. Только за период с августа 1937 по октябрь 1938 года здесь было убито более 20 тысяч человек — жертв сталинских репрессий. Среди расстрелянных на Бутовском полигоне — простые русские крестьяне и рабочие, летчики, художники, представители старинных русских дворянских родов Ростопчиных, Тучковых, Гагариных, Шаховских, Оболенских, генералы царской армии и священнослужители Русской Православной Церкви, пострадавшие за веру. Имена всех убитых неизвестны до сих пор. Ты возложишь цветы к расстрельным рвам, подойдёшь к Соловецкому поклонному кресту и мемориалу «Сад памяти», полюбуешься белоснежным храмом Новомучеников и исповедников Российских, настоятелем которого является потомок расстрелянного священномученика. И обязательно ударишь в колокол — чтобы вернуть память и имена всем, кто был оклеветан и незаслуженно забыт.