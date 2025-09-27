ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Бутовский полигон

Поклонный крест, территория ДНТ Бутово, 2

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1550₽
Возраст 16+

Про событие

Это место стало свидетелем одной из самых сложных и страшных страниц истории нашей страны — периода Большого террора. Об этом времени тяжело, но обязательно нужно говорить, чтобы такое никогда не повторилось. А ещё — чтобы сохранить память о тех, кто был здесь расстрелян и захоронен. Только за период с августа 1937 по октябрь 1938 года здесь было убито более 20 тысяч человек — жертв сталинских репрессий. Среди расстрелянных на Бутовском полигоне — простые русские крестьяне и рабочие, летчики, художники, представители старинных русских дворянских родов Ростопчиных, Тучковых, Гагариных, Шаховских, Оболенских, генералы царской армии и священнослужители Русской Православной Церкви, пострадавшие за веру. Имена всех убитых неизвестны до сих пор. Ты возложишь цветы к расстрельным рвам, подойдёшь к Соловецкому поклонному кресту и мемориалу «Сад памяти», полюбуешься белоснежным храмом Новомучеников и исповедников Российских, настоятелем которого является потомок расстрелянного священномученика. И обязательно ударишь в колокол — чтобы вернуть память и имена всем, кто был оклеветан и незаслуженно забыт.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста