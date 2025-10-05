Самый короткий (всего 214 метров) и самый святой, расположенный меж двух древних православных обителей. Здесь сплелись в затейливый узор святость и грех, любовь и ненависть, талант и тщеславие. Гуляя по тенистым бульварным аллеям, ты узнаешь: — на каком бульваре «родился» поэт Владимир Маяковский, и кто эти самые роды «принимал» — как связаны Пушкинская Татьяна и Булгаковский Абырвалг — был ли поэт Демьян Бедный бедным и как выглядел его «крысиный сарай» — почему москвичи так боялись «Черную кошку» — как связаны Надежда Константиновна Крупская и «счастье половых». А ещё ты отыщешь храм, в котором заключили тот самый «неравный брак» (но это неточно), попробуешь на вкус и запах популярный балет, выяснишь, нужна ли мысль советским писателям, и при чем тут главный мистик 20 века Георгий Гурджиев и получишь совет от бытописателя Москвы Владимира Гиляровского о том, как повеселиться в Аду и не отдать «концы в воду».