Тебя ждут: — бассейн с джус боллами — DIY-станция, где ты сможешь создать свой фирменный Bubble Tea — Bubble Tea Pong и секретная активность с призами Закончится вечер под яркие ритмы DJ-сета, который начнётся в 20:00. Для вечеринки подготовили special-меню. Гвоздь программы — Bubble Tea. Здесь ты сможешь попробовать всемирно известный напиток с пузырьками на основе вина и соджу. При этом такие же вариации представлены в виде моктейлей.