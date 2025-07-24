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Bubble Tea-вечеринка

Цунами
Большая Садовая улица, 14с6

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Тебя ждут: — бассейн с джус боллами — DIY-станция, где ты сможешь создать свой фирменный Bubble Tea — Bubble Tea Pong и секретная активность с призами Закончится вечер под яркие ритмы DJ-сета, который начнётся в 20:00. Для вечеринки подготовили special-меню. Гвоздь программы — Bubble Tea. Здесь ты сможешь попробовать всемирно известный напиток с пузырьками на основе вина и соджу. При этом такие же вариации представлены в виде моктейлей.

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