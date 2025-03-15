Королевство Buhai&Tancui созывает весь праздный люд наших бескрайних земель, дабы воспеть благородных дам на торжественном пиршестве. На торжестве всякий найдёт себе место: и король, и шут, и простой люд закружатся в танце под легендарные мелодии российских и зарубежных менестрелей в свете факелов, свечей и дискошара. Оставь все печали печальные и всякие заботы — сей вечер лишь для танцев, пиршества и славных подвигов, ибо ночь коротка, но легенды вечны. Эта вечеринка планирует стать чумовой. Дресскод: обязательное условие мероприятия. Тематика дресскода: Средневековье — это безграничный выбор всевозможных референсов из истории, фильмов, игр, книг. Важно: если ты хочешь дополнить свои образы мечами или другим реквизитом, они должны быть абсолютно безопасны для окружающих. Мастери меч из картона, пенопласта, фольги, с закругленными концами.