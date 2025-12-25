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[отменено] Броши с характером: сюрреализм на булавке

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты познакомишься с эстетикой сюрреалистического искусства и создашь брошь, отражающую твоё внутреннее «я». Ты сможешь выбрать один из знаковых образов: глаз — как взгляд внутрь себя, губы — как голос эмоций, лобстер — как игру с абсурдом и иронией. Мастер поделится профессиональными приёмами работы с бисером и поможет соединить идею и форму в выразительном, авторском украшении. После встречи ты унесёшь с собой не просто брошь, а яркий акцент твоего индивидуального стиля — воплощение личного взгляда на искусство и красоту. Мастер-класс подойдёт тем, кто уже занимался рукоделием. В программе: — рассказ о творческом союзе Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли; — изучение базовой техники, которая станет основой для самостоятельных творческих экспериментов; — создание броши-глаза, губ или лобстера.

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