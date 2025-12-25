На мастер-классе ты познакомишься с эстетикой сюрреалистического искусства и создашь брошь, отражающую твоё внутреннее «я». Ты сможешь выбрать один из знаковых образов: глаз — как взгляд внутрь себя, губы — как голос эмоций, лобстер — как игру с абсурдом и иронией. Мастер поделится профессиональными приёмами работы с бисером и поможет соединить идею и форму в выразительном, авторском украшении. После встречи ты унесёшь с собой не просто брошь, а яркий акцент твоего индивидуального стиля — воплощение личного взгляда на искусство и красоту. Мастер-класс подойдёт тем, кто уже занимался рукоделием. В программе: — рассказ о творческом союзе Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли; — изучение базовой техники, которая станет основой для самостоятельных творческих экспериментов; — создание броши-глаза, губ или лобстера.