Литературно-джазовый спектакль. Жизнь и творчество одного из самых ярких и интеллектуальных поэтов XX века Иосифа Бродского стала для театра Vertumn самым настоящим Космосом, в который они погружаются и вместе с собой увлекают зрителя. Представляя разные грани творчества поэта, актеры соединяют художественные и документальные тексты в единое и неразрывное полотно мысли. Документальные свидетельства эпохи, выдержки из различных интервью и письма раскрывают образ Поэта во всей его многогранности. Важной составляющей этого спектакля становится специально написанная к этому спектаклю музыка. Пульс живого исполнения претерпевает самые разнообразные жанровые изменения. Казалось бы, оставаясь в русле джазовых импровизаций, так почитаемых и любимых самим Бродским, музыканты в то же время раскрывают перед зрителем-слушателем всю палитру музыкального современного музыкального пространства: от би-бопа и неокласики, до хип-хопа и регги. В спектакле прозвучат стихи И. А. Бродского разных лет: «Большая элегия Джону Донну», «Натюрморт», «Осенний крик ястреба» и многие другие, поэмы «Новый Жюль Верн» и «Шествие», письмо к Л.И. Брежневу, отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». Актеры и музыканты в течение около полутора часов дают возможность хотя бы отчасти прикоснуться к Космосу, под названием Иосиф Бродский. Режиссёр: Елена Бедрак. Композитор: Юрий Бедрак.