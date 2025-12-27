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Бриджит Джонс: грани рождественского мифа

Le Club Frenchie, Тверская улица

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Вместе с экспертом кино и композитором Леной Строгановой посмотришь первую часть «Дневника Бриджит Джонс» и поговоришь о том, почему картина давно перестала быть просто романтической комедией и стала своеобразной метафорой наших праздничных ожиданий. За бокалом ароматного глинтвейна или чашечкой душистого какао обсудишь, почему в ней так много современности, в чём феномен рождественского кино, как культурного механизма, и почему нам иногда так нужно возвращаться к одним и тем же фильмам? Вместе попробуешь найти ответ на вопрос, как на самом деле влияет на нас «рождественская классика», которую все пересматривают десятилетиями, чтобы снова почувствовать себя живыми, несовершенными и настоящими? О лекторе: Елена Строганова — киноэксперт и исследовательница кино, композитор, продюсер. В прошлом директор кинотеатра «Звезда». Сегодня Елена организовывает киноклубы, пишет музыку для кино и ведет популярный блог о кинематографе. Кино-встречи проходят на русском языке. Фильм будет показан в оригинале , но с русскими субтитрами, поэтому присоединиться к клубу может любой желающий. В стоимость включены напитки и лёгкие закуски.

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