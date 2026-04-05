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Brandy Kills

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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1700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Brandy Kills — проект основателя группы «Сруб» Игоря Шапранского из Новосибирска, которого за глаза называют «сибирскими Depeche Mode». Это музыка, которая по-настоящему живёт только ночью: коктейль из декаданса, тёмной романтики и эстетики 80-х. Здесь ужились вместе синтипоп, пост-панк и электропоп, а создаваемая атмосфера как будто заставляет взлетать над ночным городом. Концерт пройдёт в Малом зале клуба «Свобода» — уютном камерном пространстве, подходящем для атмосферы этого вечера. Клуб расположен в двух минутах ходьбы от метро «Аэропорт», а главное его преимущество — признанная золотым стандартом индустрии звуковая система, которая позволит расслышать все оттенки обволакивающих синтезаторов и холодного вокала.

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