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Brandy Kills

Свобода (Малый зал), Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Прохладная нежность первых мгновений весны. Концерт Brandy Kills на стыке зимней электронной меланхолии и первых лучей приятного неонового солнца. В этом апрельском воздухе та же призрачная тоска, но теперь она цветёт.

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Комментарии

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Лиля
22 ноября 2025, 18:40

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