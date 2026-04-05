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Прохладная нежность первых мгновений весны. Концерт Brandy Kills на стыке зимней электронной меланхолии и первых лучей приятного неонового солнца. В этом апрельском воздухе та же призрачная тоска, но теперь она цветёт.
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