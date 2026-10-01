О «божьем суде» так или иначе слышали все, кто хоть немного интересуется Средневековьем. Уж очень жестоко и в то же время завлекательно выглядит способ доказательства своей правоты с оружием в руках или испытание женщин на ведьмовство путём связывания и бросания в воду (если всплывёт — значит виновна, казнить, а утонула — значит невиновна). Да и в кино его не обходят стороной. Так, в сериале «Викинги» христианский миссионер пытается пройти божий суд у язычников: в доказательство превосходства своей веры берёт в руки брусок раскаленного железа. В старом голливудском фильме с тем же названием вариант божьего суда решает участь неверной жены — муж должен отрубить ей косы броском топора. А божьему суду поединком полностью посвящён недавний фильм «Последняя дуэль». Так существовали ли такие обычаи на самом деле? Как ни странно, но, в отличие от большинства самых эффектных легенд о Средневековье, божий суд — реально существовавшая процедура доказательства вины или невиновности, причём успешно проработавшая много столетий. Но вот о чём обычно не говорят, так это о том, что божий суд был исключительно добровольной процедурой. То есть люди сами просили, чтобы им назначили это испытание, а судьи ещё и не всегда соглашались. Что же может быть в голове у человека, который сам добровольно просит испытать его огнём, водой или калёным железом? Вот об этом на лекции и поговорят. А ещё о том, что вообще такое божий суд, в каких случаях его проводили, многие ли выживали после таких испытаний, правда ли в любом деле можно было доказать свою невиновность, просто убив на поединке обвинителя, когда и почему божий суд убрали из судебной практики и какие его элементы неофициально просуществовали в системе правосудия вплоть до XX века. И заодно посмотришь, насколько можно верить фильмам о божьем суде, в том числе «Последней дуэли». Кто рассказывает? Екатерина Мишаненкова. Писательница, историк, автор серии книг о средневековом быте и нравах, автор проекта «Блудливое Средневековье».