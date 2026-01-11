Незабываемое путешествие в мир Данте Алигьери, где каждый зритель становится участником мистерии, происходящей на границе двух миров: реального и потустороннего. На Старой сцене, где границы между залом и сценой стираются, зрители оказываются в пространстве, напоминающем готический храм. Здесь, как в средневековых театральных представлениях, трагедия и комедия переплетаются, создавая атмосферу волшебства и драмы. Ты будто становишься свидетелем библейской истории, превращающейся в живое действие, переживаемое «здесь и сейчас». Происходящее на сцене заставляет задуматься о таких вечных темах, как Добро и Зло, Грех и Раскаяние, вовлекая всех присутствующих в поиски ответов на философские и моральные вопросы, которые остаются актуальными и в наше время. Этот спектакль не просто развлечение, это вызов, на который каждый из нас должен ответить. Таким образом, «Божественная комедия. Вариации» становится не только театральным опытом, но и глубоким размышлением о человеческой природе и духовных ценностях.