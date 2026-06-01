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Bowline и друзья: традиционная ирландская музыка в церкви

Англиканская церковь апостола св. Андрея, Вознесенский переулок, 8/5с3

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Группа Bowline приглашает всех любителей ирландской музыки на концерт, посвященный 5-летию коллектива. С первого выступления Bowline (Боулин) на Хитровке в рамках проекта «Уличный музыкант» прошло целых 5 лет. За это время группа выросла в два раза. Приходи 1 июня в Англиканскую церковь апостола святого Андрея на вечер ирландской музыки. Ребята выбрали всё «самое-самое» из репертуара. На ирландских сейшнах происходит самое живое музыкальное общение, когда стирается граница между исполнителем и слушателем, а музыка превращается из объекта искусства в живой язык, понятный каждому. И вот, у ребят родилась идея привнести частичку духа сейшна в концерт. Поэтому они с радостью представляют своих друзей-музыкантов, поддержавших эту идею и согласившихся выйти с ними на сцену: — Денис Пряхин — аккордеон; — Ярослав Милиш — фидл, группа «Кэлпи», (Kelpie); — Шон Кей (Sean Kaye) — мандолина; И группа Inishire в составе: — Елена Колосовская (боуран) — Виктор Ливанов (гитара) — Алексей Рубис (висл, смолпайп) Сегодня Bowline это: — Александр Павлов (гитара); — Дмитрий Ивлиев (боуран); — Олег Лекшин (ирландская волынка, висл); — Владимир Максименков (фидл); — Евгения Илларионова (виолончель); — Ксения Назарова (вокал). Концерт пройдёт в единственной англиканской церкви в Москве — в ней интересно побывать и приятно находиться. Так что мероприятие планируется человеческое и душевное.

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