Лекция о выдающимся художнике своего времени, пионере советского фотоавангарда, ставшем учителем и ориентиром для нескольких поколений фотографов. Его отпечатки словно схватывают само время — эпоху первых советских пятилеток, предвоенных лет и последующей оттепели. Фотографии Игнатовича постоянно балансируют между художественным высказыванием и репортажем. В его снимках и сегодня поражает динамика, созданная благодаря неожиданным ракурсам, выразительной кадрировке и смелым наклонам горизонта. Авторский стиль Игнатовича не утратил актуальности и по-прежнему вызывает неподдельный интерес у зрителей. Лектор: Дмитрий Никишов — искусствовед, куратор, хранитель экспозиции Центра «Зотов». Закончил МПГУ отделение искусствоведение. Работал с арт-парком Никола-Ленивец, усадьбой Муравьевых-Апостолов, Выставочными залами Москвы, ГМВЦ РОСИЗО. Автор нескольких детских и взрослых авторских курсов по истории искусств XX века.