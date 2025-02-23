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Бордобленды: дегустация вин с мужским характером

Румяна
Даев Переулок, д. 2

Начало:

Завершение:

9800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Понятие Бордобленд — это любая комбинация из сортов винограда, которые используются для изготовления красных вин во французском регионе Бордо. В состав классического красного бордосского бленда входят: Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Мальбек, Пти Вердо и Карменер. Каждый из этих сортов вносит в палитру вина свои особенности: каберне-совиньон отвечает за фруктовость, кислотность и танины, мерло — за бархатистость и округлость, каберне-фран — за землистость и цветочные тона, пти вердо — за насыщенный цвет и танины. На дегустации участники попробуют разные стили и бленды из разных стран, попробуем старые и новые винтажи. Научатся вслепую узнавать традиционный профиль французских вин. Дегустационный сет: Винный лист: - Tenuta Argentiera Villa Donoratico Bolgheri, Италия - Cabernet Bouchet Finca Los Nobles, Luigi Bosca, Аргентина - Kacha Valley Dolinnoe Crimea Satera, 2021 г. Крым - Вино Константина Дзитоева Галиат Гранд Резерв 2020 г, Осетия - Вино Скалистый берег Красная книга 2, 2022 г.Краснодарский край - Chateau Calon Segur 2016 г. (Saint-Estephe), ФранцияLe C de Calon Segur 2019 г. (Saint-Estephe), Франция - Chateau Palmer Alter Ego 2019г.Марго, Франция Стартовые закуски входят в стоимость

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