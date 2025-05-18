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Booker: Новые Парни тур

Партийный пер., 1, корп. 6

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от 1790₽ до 5000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Выступает в жанрах рэп и поп-панк, участник рэп-баттлов, финалист Versus: Fresh Blood 2. Также известен как видеоблогер и стример. «У вас есть деньги, у нас — песни. У вас есть скука, у нас — шоу. У вас есть любимые треки, у нас — новый альбом. Вы нас ждёте? Мы к вам едем. Вы — наши старые друзья. Мы — ваши Новые Парни». Точное время запуска на площадку для твоей категории билета ты сможешь найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по ссылке: https://vk.com/booker_msk

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