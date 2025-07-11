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Про событие
Взрывной панк-фестик на Складе №3, где соберутся самые яркие панки (и не только) столичного андеграунда, чтобы выпить всё пиво. Событие начнётся с премьерного показа граффити-фильма «Панк-Планета» Андрея Золото. А лайн-ап говорит сам за себя: Позоры, ВЛАЖНОСТЬ-2018, мерзавцы, ублюдки, аквапарк, cryanywhere.
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